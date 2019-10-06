"Десна" святкувала шосту перемогу в сезоні УПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. На стадіоні ім. Гагаріна в Чернігові місцева "Десна" приймала футболістів "Олімпіку" у протистоянні 10 туру УПЛ, повідомляє кореспондент УНН.
Попри те, що команди знаходяться на полярних місцях в чемпіонаті донеччани чинили гідний опір “Десні”.
Тільки на заключній хвилині основного часу “Олімпік” дав чернігівцям свободу у власній карній зоні, де після кількох передач А.Фаворов надіслав ігровий снаряд до цілі — 1:0.
Примітно, що починаючи з 65 хвилини гості грали вдесятьох через вилучення Тараса Завійського.
Додамо також, “Десна” набрала 20 пунктів та вирвалася на другий рядок. “Олімпік” має 5 пунктів — останній щабель.