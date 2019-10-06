"Десна" праздновала шестую победу в сезоне УПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. На стадионе им. Гагарина в Чернигове местная "Десна" принимала футболистов "Олимпик" в противостоянии 10 тура УПЛ, сообщает корреспондент УНН.
Несмотря на то, что команды находятся на полярных местах в чемпионате, дончане оказали достойное сопротивление "Десне".
Только на заключительной минуте основного времени "Олимпик" дал черниговцам свободу в собственной штрафной зоне, где после нескольких передач А.Фаворов прислал игровой снаряд до цели - 1:0.
Примечательно, что начиная с 65 минуты гости играли вдесятером из-за удаления Тараса Завийского.
Добавим также, "Десна" набрала 20 пунктов и вырвалась на вторую строчку. "Олимпик" имеет 5 пунктов - последняя ступень.