Десантний корабель "Юрій Олефіренко" після ремонту повернули у ВМС

"Державне підприємство "Миколаївський суднобудівний завод", що входить до ДК "Укроборонпром", успішно закінчило доковий ремонт середнього десантного корабля Військово-Морських Сил ЗСУ L401 "Юрій Олефіренко", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час ремонтних робіт, які розпочалися у червні 2020 року, фахівці підприємства відновили корпус корабля, валопроводи гвинто-стернової та дейдвудної систем, протектори, донно-заборну апаратуру тощо.

"Корабель успішно пройшов ходові випробування та залишив акваторію підприємства – його передано державному замовнику", – повідомив директор Миколаївського суднобудівного заводу Валерій Калашніков.

Додамо, у Миколаєві через вихід з акваторії заводу "Юрія Олефіренка" розводили три мости.

L401 "Юрій Олефіренко" – середній десантний корабель проекту 773 спущений на воду у 1970 році на Гданській Північній верфі у Польщі. Це найбільший корабель у своєму класі у складі ВМС України, здатний проводити десантування понад 150 бійців, або до 10 одиниць бронетехніки чи перевезення до 250 тонн вантажів.

В Укроборонпромі нагадали, що від початку року на підприємстві вже відремонтували та передали державним замовникам малі броньовані артилерійські катери "Вишгород", "Нікополь", "Аккерман" та "Бердянськ", десантний катер "Сватове" та протидиверсійний катер "Гола Пристань". Також фахівці МСЗ успішно здійснили виїзні докові роботи у місті Маріуполь з ремонту МБАКів "Лубни" та "Кременчук" ВМС ЗСУ.