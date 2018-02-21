Держуповноважена заявила про підготовку обшуків в АМКУ: хочуть зірвати легалізацію звіту по лотереях
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Завтра правоохоронні органи, імовірно Служба безпеки України, готуються провести обшук в Антимонопольному комітеті України з метою зриву легалізації звіту про стан лотерейного ринку в Україні. Про це заявила держуповноважена АМКУ Агія Загребельська в Facebook, передає УНН.
“За інформацією, що надходить до мене з різних джерел (спасибі всім, хто допомагає) крім погрози фізичної розправи (страшно написати все, що чула за ці дні), на завтра правоохоронні органи (називають СБУ) готують на ранок обшуки вдома та на робочому місці.
Юридична мета проведення мені не відома, як і те, чи отримали вони вже постанова суду, або десь в судових кабінетах ще додруковуються останні букви „ім’ям України“.
Реальна мета — не допустити мою участь в завтрашньому засіданні комітету, на якому буде розглядатися питання прийняття звіту за результатами дослідження лотерейного ринку, через мою зайнятість у слідчих діях”, — написала Загребельська.
Вона закликала зупинитися всіх тих, хто має відношення до провокацій, щоб “не знищити залишки поваги і довіри, які відданою працею окремих носіїв владних повноважень роками вибудовувалися і утримувалися в цілях недопущення падіння країни у прірву беззаконня”.
Нагадаємо, в звіті АМКУ по лотереях йдеться про те, що ринок за останні роки скотився в тінь, а падіння податкових надходжень становить 90%. При цьому регулятор галузі — Міністерство фінансів України не тільки не вирішує ці проблеми, але і хоче посилити їх шляхом прийняття нових ліцензійних умов для лотерей, де монополія на ринку передається наближеній до влади приватній компанії “УНЛ” (Національна лотерея).
Цей проект ліцензійних умов Мінфіну став причиною конфлікту між АМКУ та першим віце-прем’єром Кубівим на засіданні 16 лютого. За словами Загребельської, Кубів виставив її за двері на першій хвилині доповіді щодо катастрофічності ситуації і пригрозив їй переслідуванням НАБУ, якщо вона буде перешкоджати прийняттю цих ліцензійних умов.