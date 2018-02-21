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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 60083 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

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10 марта, 17:10 • 72545 просмотра

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Госуполномоченная заявила о подготовке обысков в АМКУ: хотят сорвать легализацию отчета по лотереям

Госуполномоченная заявила о подготовке обысков в АМКУ: хотят сорвать легализацию отчета по лотереям

Киев  •  УНН

 • 8804 просмотра

КИЕВ. 21 февраля. УНН. Завтра правоохранительные органы, вероятно Служба безопасности Украины, готовится провести обыск в Антимонопольном комитете Украины с целью срыва легализации отчета о состоянии лотерейного рынка в Украине. Об этом заявила Госуполномоченная АМКУ Агия Загребельская в Facebook, передает УНН.

“По информации, поступающей ко мне из разных источников (спасибо всем, кто помогает) кроме угрозы физической расправы (страшно написать все, что слышала за эти дни), на завтра правоохранительные органы (называют СБУ) готовят на утро обыски дома и на рабочем месте.

Юридическая цель проведения мне не известна, как и то, получили ли они уже постановление суда, или где-то в судебных кабинетах еще допечатываются последние буквы „именем Украины“.

Реальная цель — не допустить мое участие в завтрашнем заседании комитета, на котором будет рассматриваться вопрос принятия отчета по результатам исследования лотерейного рынка, из-за моей занятости в следственных действиях”, — написала Загребельская.

Она призвала остановиться всех тех, кто имеет отношение к провокациям, дабы “не уничтожить остатки уважения и доверия, которые преданным трудом отдельных носителей властных полномочий годами выстраивались и удерживались в целях недопущения падения страны в пропасть беззакония”.

Напомним, в отчете АМКУ по лотереям говорится о том, что рынок за последние годы скатился в тень, а падение налоговых поступлений составляет 90%. При этом регулятор отрасли — Министерство финансов Украины не только не решает эти проблемы, но и хочет усугубить их путем принятия новых лицензионных условий для лотерей, где монополия на рынке передается приближенной к власти частной компании “УНЛ” (Национальная лотерея).

Этот проект лицензионных условий Минфина стал причиной конфликта между АМКУ и первым вице-премьером Кубивым на заседании 16 февраля. Со слов Загребельской, Кубив выставил ее за дверь на первой минуте доклада о катастрофичности ситуации и пригрозил ей преследованием НАБУ, если она будет препятствовать принятию этих лицензионных условий. 

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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