Держстат назвав найдешевше м'ясо в Україні

Деталі

У серпні 1 кг курячої тушки коштував в середньому 69,9 грн, тоді як філе курячого — 111,3 грн. Значно дорожче була свинина — 122 грн/кг. Та найдорожчим м’ясом в Україні все ж є яловичина, яка коштувала 165 грн/кг.

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МОЗ України рекомендує обмежити вживання червоного м’яса до 500 грам в тиждень Всесвітня організація охорони здоров’я, тим часом, повідомляє про дані, які встановлюють зв’язок між споживанням червоного м’яса і розвитком колоректального раку, раку підшлункової залози і простати. У багатьох країнах світу органи охорони здоров’я рекомендують обмежити вживання в їжу м’ясної продукції і червоного м’яса, оскільки з ними пов’язаний підвищений ризик смерті від хвороб серця, діабету та інших захворювань.

Червоне м’ясо — всі види м’яса (м’язової тканини) ссавців, включаючи яловичину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину і козлятину.