Госстат назвал самое дешевле мясо в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Самым дешевым мясом в Украине остается курятина, сообщает Госстатистики, передает УНН.
Детали
В августе 1 кг куриной тушки стоил в среднем 69,9 грн, тогда как филе куриного - 111,3 грн. Значительно дороже была свинина - 122 грн/кг. И самым дорогим мясом в Украине все же является говядина, которая стоила 165 грн/кг.
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Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю. Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.
Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.