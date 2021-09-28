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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
17:42 • 102949 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Госстат назвал самое дешевле мясо в Украине

Госстат назвал самое дешевле мясо в Украине

Киев  •  УНН

 • 25420 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Самым дешевым мясом в Украине остается курятина, сообщает Госстатистики, передает УНН.

Детали

В августе 1 кг куриной тушки стоил в среднем 69,9 грн, тогда как филе куриного - 111,3 грн. Значительно дороже была свинина - 122 грн/кг. И самым дорогим мясом в Украине все же является говядина, которая стоила 165 грн/кг.

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Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю. Всемирная организация здравоохранения, между тем, сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо - все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.

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