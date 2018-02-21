Держстат: кількість населення України зменшилася на 200 тисяч
Київ • УНН
КИЇВ. 21 лютого. УНН. Упродовж 2017 року чисельність населення України зменшилася на понад 198 тисяч людей. Про це повідомляє УНН з посиланням на звіт Державної служби статистики України.
“Залишається суттєвим перевищення кількості померлих над кількістю живонароджених: на 100 померлих — 63 живонароджені”, — йдеться у звіті.
Минулого року народилося майже 364 тисячі українців, померли — понад 574.
Відповідно до статистичних даних, станом на 1 січня 2018 року кількість громадян складає 42 мільйони 386 тисяч.
Оцінку чисельності населення за 2017 рік проводили з охопленням усіх регіонів України, крім тимчасово окупованої території Криму.
Як повідомляв УНН, протягом 2017 року в Україні побувало 14,3 млн іноземців.