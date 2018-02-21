Госстат: население Украины уменьшилось на 200 тысяч
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В течение 2017 численность населения Украины уменьшилась более чем 198 тысяч человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отчет Государственной службы статистики Украины.
"Остается существенным превышение числа умерших над числом живорожденных: на 100 умерших - 63 живорожденные", - говорится в отчете.
В прошлом году родилось почти 364 тысяч украинцев, умерли - более 574.
Согласно статистическим данным, по состоянию на 1 января 2018 количество граждан составляет 42 миллиона 386 тысяч.
Оценку численности населения за 2017 проводили с охватом всех регионов Украины, кроме временно оккупированной территории Крыма.
Как сообщал УНН, в течение 2017 в Украине побывало 14,3 млн иностранцев.