Держскарбниця спорожніла майже на чверть
Київ • УНН
КИЇВ. 5 травня. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок травня знизилися до 23 млрд грн, зменшившись за місяць майже на чверть. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держказначейства.
Деталі
За даними казначейства, на єдиному казначейському рахунку станом 1 травня 2021 року залишилося 23 млрд 71,2 млн грн.
Тоді як на 1 квітня на ЄКР було 30,1 млрд грн. Тобто, за місяц залишки на єдиному казначейському рахунку зменшилися на 23,5%.
Водночас, якщо порівняти обсяг залишків з цифрою на початок травня 2020 року, то сума більша на 5,44 млрд грн, або 30,85%.
Доповнення
Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку з початку 2021 році становив 12 млрд грн на 1 січня, максимальний - 30,1 млрд грн на 1 квітня.
У 2020 році мінімально на ЄКР було 10,517 млрд грн станом на 1 квітня, максимально - 75,701 млрд грн станом на 1 липня.
Додамо, Єдиний казначейський рахунок – це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів. Простіше кажучи, залишки на ЄКР - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.