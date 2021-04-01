Залишок коштів у держскарбниці за рік зріс на майже 20 мільярдів

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Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Залишки коштів на єдиному казначейському рахунку на початок квітня збільшилися до 30,1 млрд грн, за місяць зрісши на 0,36%. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держказначейства.

"30 144,5 млн грн на єдиному казначейському рахунку станом на 01.04.2021", - повідомили у держказначействі.

Деталі

На початок березня на ЄКР було 30,04 млрд грн. Тож, за місяць залишки коштів на єдиному казначейському рахунку зросли на 107,4 млн грн, або 0,36%. Залишки на ЄКР на початок квітня - найбільші з початку року.

Водночас, якщо порівняти обсяг залишків з цифрою на початок квітня 2020 року, то сума більша на 19,63 млрд грн. 

Доповнення

Мінімальний залишок коштів на єдиному казначейському рахунку в 2020 році становив 10,517 млрд грн станом на 1 квітня, максимальний - 75,701 млрд грн станом на 1 липня.

Додамо, Єдиний казначейський рахунок - це кореспондентський рахунок Державного казначейства України, відкритий у Національному банку України, на якому акумулюються кошти платників податків, розпорядників бюджетних коштів та інших клієнтів. Простіше кажучи, залишки на ЄКР - це фінансування, яке теоретично може отримати вся бюджетна сфера України на початок звітного місяця.

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