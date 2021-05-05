Госказна опустела почти на четверть
Киев • УНН
КИЕВ. 5 мая. УНН. Остатки средств на едином казначейском счете на начало мая снизились до 23 млрд грн, уменьшившись за месяц почти на четверть. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госказначейства.
Детали
По данным казначейства, на едином казначейском счету по состоянию 1 мая 2021 года осталось 23 млрд 71,2 млн грн.
Тогда как на 1 апреля на ЕКС было 30,1 млрд грн. То есть, за месяц остатки на едином казначейском счете уменьшились на 23,5%.
В то же время, если сравнить объем остатков с цифрой на начало мая 2020 года, то сумма больше на 5,44 млрд грн, или 30,85%.
Дополнение
Минимальный остаток средств на едином казначейском счете с начала 2021 года составил 12 млрд грн на 1 января, максимальный - 30,1 млрд грн на 1 апреля.
В 2020 году минимум на ЕКС был 10,517 млрдгрн по состоянию на 1 апреля, максимально - 75,701 млрд грн по состоянию на 1 июля.
Добавим, Единый казначейский счет - это корреспондентский счет Государственного казначейства Украины, открытый в Национальном банке Украины, на котором аккумулируются средства налогоплательщиков, распорядителей бюджетных средств и других клиентов. Проще говоря, остатки на ЕКС - это финансирование, которое теоретически может получить вся бюджетная сфера Украины на начало отчетного месяца.