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Держсекретар США призначив керівників групи з розслідування "гаванського синдрому"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 листопада. УНН. Держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен у п’ятницю оголосив про призначення керівників робочої групи, яка координуватиме відповідь Вашингтона на інциденти, пов’язані з так званим “гаванським синдромом” — цілою низкою симптомів, що виявилися у співробітників американських дипмісій та спецслужб, які працюють за кордоном, передає УНН із посиланням на “Голос Америки”.

Держсекретар США призначив керівників групи з розслідування "гаванського синдрому"

Деталі

Ентоні Блінкен повідомив, що дипломат Джонатан Мур виконуватиме функції координатора робочої групи з реагування на інциденти, пов’язані зі здоров’ям, а посол Маргарет Уехара очолить групу підтримки співробітників урядових організацій, які постраждали від “гаванського синдрому”.

“Це насущний пріоритет для президента Байдена, для мене, для всього нашого уряду”, — сказав Блінкен.

У ЦРУ створено робочу групу з розслідування випадків “гаванського синдрому”

Для з’ясування причин таких симптомів Центральне розвідувальне управління (ЦРУ) США створило робочу групу, яку очолив співробітник, який раніше займався вистежуванням терориста Усами бен Ладена, повідомили WSJ колишні і нинішні офіційні особи.

У липні німецьке видання Der Spiegel написало, що в США розслідують повідомлення про множинні випадки “гаванського синдрому” в американському посольстві у Відні. Співробітники посольства скаржаться на раптові запаморочення, головний біль і проблеми зі слухом. Симптоми зафіксовані як мінімум у 20 осіб. У травні видання Politico написало, що в США вивчають можливу роль ГРУ в атаках із застосуванням “спрямованої енергії”.

Атаки з використанням мікрохвильового випромінювання

Вперше на схожі симптоми поскаржилися американські дипломати на Кубі в 2016-2017 роках. Тоді постраждали не менше 19 співробітників посольства США в Гавані, у яких діагностували “легкі травми і набряк головного мозку”, втрату слуху, сильні головні болі, втрату почуття рівноваги і когнітивні порушення. Спочатку влада США висловлювали припущення про якісь “акустичних атаках”, але ця версія не знайшла точного підтвердження. Повідомлялося в той час і про постраждалих в посольстві Канади.

У 2017 році на схожі проблеми скаржилися американські дипломати в китайському місті Гуанчжоу, пізніше вони відзначалися в Росії, Польщі, і декількох країнах Європи, на Тайвані, в Австралії, на Близькому Сході. В цілому від загадкового недугу могли постраждати близько 130 осіб — американських дипломатів і членів їх сімей, працівників ЦРУ і військових.

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