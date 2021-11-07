Госсекретарь США назначил руководителей группы по расследованию "гаванского синдрома"

В ЦРУ создана рабочая группа по расследованию случаев “гаванского синдрома”

Для выяснения причин таких симптомов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало рабочую группу, которую возглавил сотрудник, который ранее занимался выслеживанием террориста Усамы бен Ладена, сообщили WSJ бывшие и нынешние официальные лица.

В июле немецкое издание Der Spiegel написало, что в США расследуют сообщения о множественных случаях “гаванского синдрома” в американском посольстве в Вене. Сотрудники посольства жалуются на внезапные головокружения, головную боль и проблемы со слухом. Симптомы зафиксированы как минимум у 20 человек. В мае издание Politico написало, что в США изучают возможную роль ГРУ в атаках с применением “направленной энергии”.

Атаки с использованием микроволнового излучения

Впервые на похожие симптомы пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, у которых диагностировали “легкие травмы и отек головного мозга, потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. Изначально власти США высказывали предположения о неких “акустических атаках”, но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.

В 2017 году на похожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше и нескольких странах Европы, на Тайване, в Австралии, на Ближнем Востоке. В общей сложности от загадочного недуга могли пострадать около 130 человек — американских дипломатов и членов их семей, работников ЦРУ и военных.