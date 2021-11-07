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Госсекретарь США назначил руководителей группы по расследованию "гаванского синдрома"

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 ноября. УНН. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в пятницу объявил о назначении руководителей рабочей группы, которая будет координировать ответ Вашингтона на инциденты, связанные с так называемым “гаванским синдромом” — целым рядом симптомов, что оказались у сотрудников американских дипмиссий и спецслужб, работающих за рубежом, передает УНН со ссылкой на “Голос Америки”.

Госсекретарь США назначил руководителей группы по расследованию "гаванского синдрома"

Детали

Энтони Блинкен сообщил, что дипломат Джонатан Мур будет выполнять функции координатора рабочей группы по реагированию на инциденты, связанные со здоровьем, а посол Маргарет Уехара возглавит группу поддержки сотрудников правительственных организаций, которые пострадали от “гаванского синдрома”.

“Это насущный приоритет для президента Байдена, для меня, для всего нашего правительства”, — сказал Блинкен.

В ЦРУ создана рабочая группа по расследованию случаев “гаванского синдрома”

Для выяснения причин таких симптомов Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США создало рабочую группу, которую возглавил сотрудник, который ранее занимался выслеживанием террориста Усамы бен Ладена, сообщили WSJ бывшие и нынешние официальные лица.

В июле немецкое издание Der Spiegel написало, что в США расследуют сообщения о множественных случаях “гаванского синдрома” в американском посольстве в Вене. Сотрудники посольства жалуются на внезапные головокружения, головную боль и проблемы со слухом. Симптомы зафиксированы как минимум у 20 человек. В мае издание Politico написало, что в США изучают возможную роль ГРУ в атаках с применением “направленной энергии”.

Атаки с использованием микроволнового излучения

Впервые на похожие симптомы пожаловались американские дипломаты на Кубе в 2016-2017 годах. Тогда пострадали не менее 19 сотрудников посольства США в Гаване, у которых диагностировали “легкие травмы и отек головного мозга, потерю слуха, сильные головные боли, утрату чувства равновесия и когнитивные нарушения. Изначально власти США высказывали предположения о неких “акустических атаках”, но эта версия не нашла точного подтверждения. Сообщалось в то время и о пострадавших в посольстве Канады.

В 2017 году на похожие проблемы жаловались американские дипломаты в китайском городе Гуанчжоу, позже они отмечались в России, Польше и нескольких странах Европы, на Тайване, в Австралии, на Ближнем Востоке. В общей сложности от загадочного недуга могли пострадать около 130 человек — американских дипломатов и членов их семей, работников ЦРУ и военных.

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