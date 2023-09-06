Держсекретар США Блінкен у Києві заслухає звіт щодо подій на сході та узгодить з Україною позицію перед Генасамблеєю ООН - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 вересня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен під час перебування з неоголошеним візитом в Україні планує заслухати звіт від українського керівництва щодо ситуації на сході. Також з українською стороною узгодить позицію держав напередодні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй, яка відбудеться у вересні, повідомляє CNN, пише УНН.
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Заплановано, що Блінкен зустрінеться, зокрема, з президентом України Володимиром Зеленським, від якого він очікує звіту про зусилля України з повернення територій навколо східного міста Бахмут.
Як зазначив журналістам високопосадовець Державного департаменту, який подорожував разом з Блінкеном, візит американського дипломата також дає можливість Сполученим Штатам і Україні узгодити позиції напередодні Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.
"Українці мають важливу місію в Нью-Йорку, щоб продовжувати пояснювати своїм союзникам і партнерам по всьому світу, що відбувається, і їхню постійну потребу в підтримці. І для нас важливо продовжувати очолювати ці глобальні зусилля підтримки.Мати можливість проконсультуватися і узгодити дії до того, як ми прибудемо до Нью-Йорка, дуже, дуже важливо", - сказав посадовець.
Доповнення
Державний секретар США Ентоні Блінкен прибув до України в середу, щоб посилити підтримку Києва.