Держпродспоживслужба: у вантажі американської кукурудзи виявлено шкідливий організм

“При проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів 12 квітня 2017 року в МРП "Кам’янський" Дніпропетровської області у вантажі кукурудзи (для попкорну) вагою 20,8656 тонни походженням з США було виявлено карантинний, відсутній на території України шкідливий організм — диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)”, — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що проведені фітосанітарні заходи: заражений вантаж направлено на переробку під контролем державного фітосанітарного інспектора.

“З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера США надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України”, — додали у повідомленні.

Нагадаємо, Вінницька кукурудза виявилася непридатною для експорту в Китай.