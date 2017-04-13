Держпродспоживслужба: у вантажі американської кукурудзи виявлено шкідливий організм
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У вантажі кукурудзи, яку імпортували з США, було виявлено шкідливий організм, тому весь товар відправили на переробку. Про це УНН повідомили у прес-служби Держпродспоживслужби.
“При проведенні фітосанітарного контролю імпортних вантажів 12 квітня 2017 року в МРП "Кам’янський" Дніпропетровської області у вантажі кукурудзи (для попкорну) вагою 20,8656 тонни походженням з США було виявлено карантинний, відсутній на території України шкідливий організм — диплодіоз кукурудзи (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)”, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що проведені фітосанітарні заходи: заражений вантаж направлено на переробку під контролем державного фітосанітарного інспектора.
“З метою недопущення подібних випадків до країни-експортера США надіслано нотифікаційне повідомлення про невідповідність вантажу фітосанітарним вимогам України”, — додали у повідомленні.
Нагадаємо, Вінницька кукурудза виявилася непридатною для експорту в Китай.