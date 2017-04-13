Госпродпотребслужба: в грузе американской кукурузы обнаружен вредный организм

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 43338 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 103107 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 158226 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 117211 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 117004 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 112851 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104498 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107133 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103620 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 154037 просмотра

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Госпродпотребслужба: в грузе американской кукурузы обнаружен вредный организм

Госпродпотребслужба: в грузе американской кукурузы обнаружен вредный организм

Киев  •  УНН

 • 15311 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В грузе кукурузы, которую импортировали из США, было обнаружен вредный организм, поэтому весь товар отправили на переработку. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпродпотребслужбы.

"При проведении фитосанитарного контроля импортных грузов 12 апреля 2017 в МРП "Каменский" Днепропетровской области в грузе кукурузы (для попкорна) весом 20,8656 тонны происхождением из США было обнаружено карантинный, отсутствует на территории Украины вредный организм - диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведенные фитосанитарные мероприятия: зараженный груз направлено на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора.

"С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера США отправлено нотификационные сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины", - добавили в сообщении.

Напомним, Винницкая кукуруза оказалась непригодной для экспорта в Китай.

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