Госпродпотребслужба: в грузе американской кукурузы обнаружен вредный организм

"При проведении фитосанитарного контроля импортных грузов 12 апреля 2017 в МРП "Каменский" Днепропетровской области в грузе кукурузы (для попкорна) весом 20,8656 тонны происхождением из США было обнаружено карантинный, отсутствует на территории Украины вредный организм - диплодиоз кукурузы (Stenocarpella maydis (Berkeley) Sutton)", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что проведенные фитосанитарные мероприятия: зараженный груз направлено на переработку под контролем государственного фитосанитарного инспектора.

"С целью недопущения подобных случаев в страну-экспортера США отправлено нотификационные сообщение о несоответствии груза фитосанитарным требованиям Украины", - добавили в сообщении.

Напомним, Винницкая кукуруза оказалась непригодной для экспорта в Китай.