Держпродспоживслужба: понад 16% перевірених товарів та послуг є неякісними
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Торік органи Держпродспоживслужби перевірили товарів та послуг на 55 млн грн, серед них неякісних було виявлено на 9 млн грн (16,4%). Про це на всеукраїнському форумі "Захищений Споживач – Конкурентоспроможний Бізнес – Європейський вибір України" повідомив начальник відділу департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Олег Кобельков, передає кореспондент УНН.
"За 2017 рік було перевірено товарів та послуг на суму 55 млн грн, виявлено неякісних на близько 9 млн (16,4%)", - повідомив Кобельков.
Загалом як уточнив він, минулого року органи Держпродспоживслужби провели 4,8 тисяч перевірок бізнесу і у 40% випадків були виявлені порушення. Найбільше у Сумській області – 97%, Рівненській - 92%, Чернівецькій – 80%. На противагу цьому, наприклад у Києві порушення виявлені у 9% випадків.
За його словами, на підприємців накладались штрафи. Зокрема, застосовано адміністративних санкцій на 189,6 тисяч грн із яких сплачено 175,3 тисячі грн. Також застосовувались адміністративно-господарські санкції на 4 млн 293,6 тис. гривень застосовано, із яких сплачено 684,4 тисячі грн.
Як писав УНН, за словами політика Сергія Тригубенка, штрафи за випуск та реалізацію неякісної продукції в Україні - мізерні, а тому вони зовсім не лякають недобросовісний бізнес.
За 10 місяців минулого року порушників прав споживачів було оштрафовано всього лише на 102 тис. грн.
“Виходить, що в середньому щомісяця контролери штрафували недобросовісних операторів ринку на 10-11 тис. грн. Зрозуміло, що великих виробників такі мізерні штрафи аж ніяк не лякали. Навпаки, їм, напевно, легше сплатити декілька тисяч гривень штрафу, ніж усувати порушення”, — зазначив С.Тригубенко.
Також нагадаємо, відтепер (з 4 квітня поточного року) штрафи за реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству зросли, і становитимуть для юридичних осіб - вісім мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — п’ять.