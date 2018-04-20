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Держпродспоживслужба: понад 16% перевірених товарів та послуг є неякісними

Київ • УНН

 • 10481 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Торік органи Держпродспоживслужби перевірили товарів та послуг на 55 млн грн, серед них неякісних було виявлено на 9 млн грн (16,4%). Про це на всеукраїнському форумі "Захищений Споживач – Конкурентоспроможний Бізнес – Європейський вибір України" повідомив начальник відділу департаменту захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Олег Кобельков, передає кореспондент УНН.

Держпродспоживслужба: понад 16% перевірених товарів та послуг є неякісними

"За 2017 рік було перевірено товарів та послуг на суму 55 млн грн, виявлено неякісних на близько 9 млн (16,4%)", - повідомив Кобельков.

Загалом як уточнив він, минулого року органи Держпродспоживслужби провели 4,8 тисяч перевірок бізнесу і у 40% випадків були виявлені порушення. Найбільше у Сумській області – 97%, Рівненській - 92%, Чернівецькій – 80%. На противагу цьому, наприклад у Києві порушення виявлені у 9% випадків.

За його словами, на підприємців накладались штрафи. Зокрема, застосовано адміністративних санкцій на 189,6 тисяч грн із яких сплачено 175,3 тисячі грн. Також застосовувались адміністративно-господарські санкції на 4 млн 293,6 тис. гривень застосовано, із яких сплачено 684,4 тисячі грн.

Як писав УНН, за словами політика Сергія Тригубенка, штрафи за випуск та реалізацію неякісної продукції в Україні - мізерні, а тому вони зовсім не лякають недобросовісний бізнес.

За 10 місяців минулого року порушників прав споживачів було оштрафовано всього лише на 102 тис. грн.

“Виходить, що в середньому щомісяця контролери штрафували недобросовісних операторів ринку на 10-11 тис. грн. Зрозуміло, що великих виробників такі мізерні штрафи аж ніяк не лякали. Навпаки, їм, напевно, легше сплатити декілька тисяч гривень штрафу, ніж усувати порушення”, — зазначив С.Тригубенко.

Також нагадаємо, відтепер (з 4 квітня поточного року) штрафи за реалізацію харчових продуктів або кормів, маркування яких не відповідає законодавству зросли, і становитимуть для юридичних осіб - вісім мінімальних заробітних плат, для фізичних осіб-підприємців — п’ять.

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