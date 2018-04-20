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Госпродпотребслужба: более 16% проверенных товаров и услуг являются некачественными

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 апреля. УНН. В прошлом году органы Госпродпотребслужбы проверили товаров и услуг на 55 млн грн, в том числе некачественных было обнаружено на 9 млн грн (16,4%). Об этом на всеукраинском форуме "Защищенный Потребитель - Конкурентоспособный Бизнес - Европейский выбор Украины" сообщил начальник отдела департамента защиты прав потребителей Держпродспоживслужбы Олег Кобельков, передает корреспондент УНН.

Госпродпотребслужба: более 16% проверенных товаров и услуг являются некачественными

"За 2017 было проверено товаров и услуг на сумму 55 млн грн, обнаружено некачественных на около 9 млн (16,4%)", - сообщил Кобельков.

В общем как уточнил он, в прошлом году органы Госпродпотребслужбы провели 4800 проверок бизнеса и в 40% случаев были выявлены нарушения. Больше всего в Сумской области - 97%, Ровенской - 92%, Черновицкой - 80%. В противоположность этому, например в Киеве нарушения выявлены в 9% случаев.

По его словам, на предпринимателей накладывались штрафы. В частности, применены административные санкции на 189 600 грн из которых уплачено 175,3 тысячи грн. Также применялись административно-хозяйственные санкции на 4 млн 293,6 тыс. гривен применено, из которых оплачено 684,4 тысячи грн.

Как писал УНН, по словам политика Сергея Тригубенко, штрафы за выпуск и реализацию некачественной продукции в Украине - мизерные, а потому они совсем не пугают недобросовестный бизнес.

За 10 месяцев прошлого года нарушители прав потребителей были оштрафованы всего лишь на 102 тыс. шрн.

"Получается, что в среднем ежемесячно контроллеры штрафовали недобросовестных операторов рынка на 10-11 тыс. грн... Понятно, что крупных производителей такие мизерные штрафы отнюдь не пугали. Наоборот, им, наверное, легче заплатить несколько тысяч гривен штрафа, чем устранять нарушения", - отметил С.Тригубенко.

Также напомним, отныне (с 4 апреля текущего года) штрафы за реализацию пищевых продуктов или кормов, маркировка которых не соответствует законодательству, выросли и составят для юридических лиц - восемь минимальных заработных плат, для физических лиц-предпринимателей - пять.

Украинские Национальные Новости

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