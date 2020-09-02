Держпродслужба зупинила роботу свиноферми, яка отруювала село під Києвом

Лабораторні дослідження показали провину свиноферми в отруюванні ґрунтів біля дитячих садків, жилих вулиць, а також води.

За рішенням суду свиноферма була повністю зупинена. Однак, власник підприємства вирішив судове рішення не виконувати, тому тепер має справу з поліцією.

Нагадаємо, місцеві жителі вже давно виступали проти роботи цієї свиноферми. Повідомлялося, що два роки тому її власник розкидав трупи свиней по полях.



