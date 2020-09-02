Держпродслужба зупинила роботу свиноферми, яка отруювала село під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Головне управління Держпродспоживслужби в Київській області зупинило роботу свиноферми "ВКФ АЛЬЯНС" в Обухівському районі під Києвом, повідомляє УНН з посиланням на судовий реєстр.
Лабораторні дослідження показали провину свиноферми в отруюванні ґрунтів біля дитячих садків, жилих вулиць, а також води.
За рішенням суду свиноферма була повністю зупинена. Однак, власник підприємства вирішив судове рішення не виконувати, тому тепер має справу з поліцією.
Нагадаємо, місцеві жителі вже давно виступали проти роботи цієї свиноферми. Повідомлялося, що два роки тому її власник розкидав трупи свиней по полях.