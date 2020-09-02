Госпродслужба остановила работу свинофермы, отравлявшей село под Киевом

Лабораторные исследования показали вину свинофермы в отравливании почв возле детских садов, жилых улиц, а также воды.

По решению суда свиноферма была полностью остановлена. Однако, владелец предприятия решил судебное решение не выполнять, поэтому теперь имеет дело с полицией.

Напомним, местные жители уже давно выступали против работы этой свинофермы. Сообщалось, что два года назад ее владелец разбросал трупы свиней по полям.



