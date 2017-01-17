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Держприкордонслужба виконала всі умови з отримання “безвізу” — А.Аваков

Держприкордонслужба виконала всі умови з отримання “безвізу” — А.Аваков

Київ • УНН

 • 7759 перегляди

КИЇВ. 17 січня. УНН. Державна прикордонна служба України виконала увесь комплекс заходів з отримання “безвізового” режиму. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН.

“Держприкордонслужба виконала весь комплекс заходів, передбачений Планом лібералізації ЄС візового режиму для України”, — повідомив він.

Зокрема, А.Аваков повідомив, що засобами біометрії на І-й лінії контролю облаштовано 157 пунктів пропуску, на ІІ-й лінії — 97 пунктів пропуску; 123 пункти пропуску вже підключено до баз даних Інтерполу; спільний з європейськими колегами контроль здійснюється в пунктах пропуску на польській і молдовській ділянках, завершується нормативне врегулювання цього питання зі Словаччиною, тривають переговори з Угорщиною та Румунією.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що в цьому році Угода про асоціацію та "безвіз" мають бути запровадженні, бо вони важливі для мирного повернення Донбасу та Криму.

Українські Національні Новини

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