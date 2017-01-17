Госпогранслужба выполнила все условия по получению "безвиза" - А.Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 17 января. УНН. Государственная пограничная служба Украины выполнила весь комплекс мероприятий по получению "безвизового" режима. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, передает УНН.
"Госпогранслужба выполнила весь комплекс мер, предусмотренных Планом либерализации ЕС визового режима для Украины", - сообщил он.
В частности, А.Аваков сообщил, что средствами биометрии на I-й линии контроля обустроены 157 пунктов пропуска, на II-й линии - 97 пунктов пропуска; 123 пункты пропуска уже подключены к базам данных Интерпола; совместный с европейскими коллегами контроль осуществляется в пунктах пропуска на польском и молдавском участках, завершается нормативное урегулирование этого вопроса со Словакией, ведутся переговоры с Венгрией и Румынией.
Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в этом году Соглашение об ассоциации и "безвиз" должны быть введены, потому что они важны для мирного возвращения Донбасса и Крыма.