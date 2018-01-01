Держприкордонслужба облаштувала на Харківщині більше 140 км кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. По Харківській області облаштовано на сьогодні понад 140 км українсько-російського кордону. Про це сказав в ефірі програми “Кордон держави” на “5 каналі” голова Державної прикордонної служби України Петро Цигикал, передає УНН.
“По Харківській області у нас більше 140 км облаштовано кордону, по Сумському загону у нас практично перекриті зараз всі напрямки зосередження основних зусиль, де періодично ми бачимо прориви можливо нелегальних мігрантів, періодичне переміщення товарів вантажів, наркотиків”, — сказав він.
За словами П.Цигикала, продовжуються роботи зі створення інтегрованої системи охорони кордону, інженерного облаштування, створення загороджувальних парканів, валів.
Як повідомляв УНН, в останній день 2017 року держкордон перетнуло майже 180 тис. осіб.