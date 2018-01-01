Госпогранслужба обустроила в Харьковской области более 140 км границы

"По Харьковской области у нас более 140 км обустроены границы, по Сумском отряда у нас практически перекрыты сейчас все направления сосредоточения основных усилий, где периодически мы видим прорывы возможно нелегальных мигрантов, периодическое перемещение товаров грузов, наркотиков", - сказал он.

По словам П.Цигикала, продолжаются работы по созданию интегрированной системы охраны границы, инженерного обустройства, создания заградительных заборов, валов.

Как сообщал УНН, в последний день 2017 госграницу пересекло почти 180 тыс. человек.