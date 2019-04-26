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Держпраці назвала найчастіші причини загибелі працівників на виробництві

Держпраці назвала найчастіші причини загибелі працівників на виробництві

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 квітня. УНН. В Україні минулого року у нещасних випадках на виробництві загинуло 409 людей, з них 303 – через організаційні причини. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Держпраці.

Голова Держпраці Роман Чернега зазначив, що статистичні дані Міжнародної організації праці про нещасні випадки на виробництві вражають, адже щороку у світі травмуються та гинуть мільйони людей.

"В Україні минулого року сталося 409 нещасних випадків зі смертельним наслідком. З організаційних причин загинуло 303 працівника, з технічних – 58 працівників, з психофізіологічних – 48 працівників", - вказали у службі.

"Безпечні та здорові умови праці – це наше стратегічне завдання. Імплементація низки директив з охорони праці та впровадження наступних є свідченням того, що ми інтенсивно інтегруємося у європейське співтовариство", - зауважив Чернега, наголосивши на важливості реформування системи управління охороною праці.

Як повідомляв УНН, впродовж минулого року в Україні було виявлено майже 34 тис. порушень закону про працю на підприємствах.

Українські Національні Новини

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