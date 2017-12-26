Держпідтримка українського кіно має запрацювати на повну силу у 2018 році – Розенко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Міністерство культури України та Державне агентство України з питань кіно мають впорядкувати нормативну базу для того, щоб закон “Про державну підтримку кінематографії” запрацював на повну силу. Про це сказав віце-прем’єр-міністр Павло Розенко на всеукраїнській нараді працівників культури, передає УНН з посиланням на прес-службу КМУ.
За словами Розенка, для того, щоб всі інноваційні та інвестиційні моделі Закону “Про державну підтримку кінематографії” запрацювали в повному обсязі, потрібно зробити багато роботи з точки зору впорядкування нормативної бази, яка запустить цей процес на повну силу.
“Завдання перед Мінкультури і Держкіно на наступний рік — завершити цю справу, щоб закон запрацював в повному обсязі”, — зазначив він.
Віце-прем’єр також нагадав, що у Держбюджеті на 2018 рік видатки на підтримку національного кіновиробництва збільшено на 500 млн грн до 1 млрд грн.
Як повідомляв УНН, фільм “Кіборги” за перший вікенд подивилося понад 100 тис. глядачів.