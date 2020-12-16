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Держпідприємство планують штучно збанкрутити: адвокат про техдефолт "Украероруху"

Київ • УНН

 • 20231 перегляди

КИЇВ. 16 грудня. УНН. На важливому стратегічному державному підприємстві "Украерорух" повідомили, що воно знаходиться на межі технічного дефолту. Проте ця криза має ознаки штучності: державне підприємство можуть умисно збанкрутити з метою подальшої оптимізації фінансово-господарської діяльності іншими зацікавленими особами. Про це у коментарі УНН розповів адвокат, юрист Ростислав Кравець.

Держпідприємство планують штучно збанкрутити: адвокат про техдефолт "Украероруху"

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"У мене великі сумніви, що там криза або, скажімо так, - ця криза має характер штучної. З цієї причини туди не втручається і пан Криклій. У мене враження, що підприємство просто доводять до стадії банкрутства з метою подальшої оптимізації фінансово-господарської діяльності іншими зацікавленими особами. Практика останніх років в Україні така: штучно банкрутять підприємство, а потім оптимізують його діяльність за рахунок залучення коштів зацікавлених осіб", - пояснив свою думку Кравець.

Адвокат не виключив, що всі причини кризи та можливого штучного дефолту підприємства можуть списати на непрофесіоналізм і відсутність досвіду теперішнього в.о. директора Андрія Ярмака.

"Відсутність у Ярмака досвіду та відповідної, власне, освіти, чи, скажімо, інших необхідних критеріїв для зайняття цієї посади — це такий набір, який буде представлений українському суспільству як варіант відповіді на запитання щодо кризової ситуації в "Украероруху", - відзначив адвокат.

Нагадаємо, колишній керівник державного підприємства "Украерорух" Кирило Поліщук вважає, що причина теперішньої кризи в "Украаероруху" – у відсутності фахової освіти та відповідного досвіду роботи керівництва стратегічного держпідприємства.

Також нагадаємо, що представники трудового колективу вимагають у міністра інфраструктури Владислава Криклія розірвати контракт із в.о. директора "Украероруху" Андрієм Ярмаком. Там, окрім усього іншого, вважають, що Ярмака призначено на посаду всупереч нормам законодавства: відсутні відповідний фах і досвід роботи, а конкурсу не було проведено.

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