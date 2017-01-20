Держпідприємства Тернопільського ОУЛМГ здійснюють заходи з протидії поширення АЧС
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Держпідприємства Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства здійснюють заходи з протидії поширення африканської чуми свиней, передає УНН з посиланням на прес-службу державного агентства лісових ресурсів України.
Зазначається, що у зв’язку з ускладненням епізоотичної ситуації щодо африканської чуми свиней в Тернопільській області та з метою недопущення поширення збудника, відповідальні працівники держпідприємств Тернопільського обласного управління лісового та мисливського господарства здійснюють обстеження мисливських угідь щодо виявлення хворих диких кабанів та їх трупів.
“Розроблено маршрути патрулювання в мисливських угіддях. Станом на 20 січня хворих особин та трупів дикого кабана не виявлено. Наказами підприємств призначено відповідальних осіб за проведення відбору біоматеріалу добутих кабанів на виявлення захворювання на АЧС. Проби здано в районні управління Держпродспоживслужби”, — розповіли у прес — службі.
Як повідомили в лісових господарствах, завозу і переселення диких кабанів з інших областей не здійснювалось.
Крім того, підпорядковані підприємства дотримуються “Плану спільних оперативних дій служб, які у випадку спалаху АЧС будуть задіяні у проведенні заходів з локалізації джерела збудника та ліквідації захворювання”.
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