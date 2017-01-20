Госпредприятия Тернопольского ОУЛОХ осуществляют меры по противодействию распространения АЧС

Отмечается, что в связи с осложнением эпизоотической ситуации по африканской чуме свиней в Тернопольской области и с целью недопущения распространения возбудителя, ответственные работники госпредприятий Тернопольского областного управления лесного и охотничьего хозяйства осуществляют обследование охотничьих угодий по выявлению больных диких кабанов и их трупов.

"Разработаны маршруты патрулирования в охотничьих угодьях. По состоянию на 20 января больных особей и трупов дикого кабана не обнаружено. Приказами предприятий назначены ответственные лица за проведение отбора биоматериала добытых кабанов на выявление заболевания АЧС. Пробы сданы в районные управления Госпродпотребслужбы", - рассказали в пресс - службе.

Как сообщили в лесных хозяйствах, завоза и переселения диких кабанов из других областей не осуществлялось.

Кроме того, подчиненные предприятия придерживаются "Плана совместных оперативных действий служб, которые в случае вспышки АЧС будут задействованы в проведении мероприятий по локализации источника возбудителя и ликвидации заболевания".

Как сообщал УНН, по мнению нардепа С. Тригубенко, настоящие виновники катастрофических масштабов АЧС в стране не наказаны.

А штрафы за несоблюдение санитарно-ветеринарных норм в Украине - слишком низкие.