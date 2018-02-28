Держпідприємства мають сплатити до бюджету дивіденди до 1 липня

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку на рівні 75%, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 2017 року, для господарських товариств, що належать державі (50% або більше часток), або у статутному капіталі яких держава має корпоративні права, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінекономрозвитку.