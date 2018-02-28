Держпідприємства мають сплатити до бюджету дивіденди до 1 липня
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Кабінет міністрів України затвердив базовий норматив відрахування частки прибутку на рівні 75%, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 2017 року, для господарських товариств, що належать державі (50% або більше часток), або у статутному капіталі яких держава має корпоративні права, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-служби Мінекономрозвитку.
“Базовий норматив відрахування частки прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів за результатами 2017 року, становить 75%”, — йдеться у повідомленні.
Водночас, зауважили у міністерстві, для ПрАТ “Укргідроенерго” та ПАТ “Державний ощадний банк України” базовий норматив відрахування дивідендів затверджений у розмірі 30%.
За інформацією Мінекономрозвитку, державні товариства зобов’язані сплатити дивіденди до 1 липня 2018 року. У разі невиплати орган управління повинен розірвати контракт з керівником товариства.
Як повідомляв УНН, ФДМУ повернув у держвласність 130 раніше приватизованих підприємств.