Госпредприятия должны уплатить в бюджет дивиденды до 1 июля
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Кабинет министров Украины утвердил базовый норматив отчисления части прибыли на уровне 75%, направляемой на выплату дивидендов по результатам 2017 года, для хозяйственных обществ, принадлежащих государству (50% или более частиц), либо в уставном капитале которых государство имеет корпоративные права, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы Минэкономразвития.
"Базовый норматив отчисления части прибыли, направляемой на выплату дивидендов по результатам 2017 года, составляет 75%", - говорится в сообщении.
В то же время, отметили в министерстве, для ЧАО "Укргидроэнерго" и ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" базовый норматив отчисления дивидендов утвержден в размере 30%.
По информации Минэкономразвития, государственные общества обязаны уплатить дивиденды до 1 июля 2018 года. В случае невыплаты орган управления должен разорвать контракт с руководителем общества.
Как сообщал УНН, ФГИУ вернул в госсобственность 130 ранее приватизированных предприятий.