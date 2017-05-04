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Держобвинувачення наполягатиме на заочному судовому провадженні у справі В.Януковича - Р.Кравченко (доповнено)

Київ • УНН

 • 9683 перегляди

КИЇВ. 4 травня. УНН. Державне обвинувачення буде наполягати на спеціальному (заочному) судовому провадженні у справі про державну зраду екс-президента України Віктора Януковича. Про це сьогодні сказав на брифінгу військовий прокурор Руслан Кравченко, який є керівником групи прокурорів у кримінальному провадженні за обвинуваченням у державній зраді колишнього президента України Віктора Януковича, передає кореспондент УНН.

Держобвинувачення наполягатиме на заочному судовому провадженні у справі В.Януковича - Р.Кравченко (доповнено)

"Сторона обвинувачення буде добиватися призначення спеціального судового провадження", - заявив прокурор.

Р.Кравченко наголосив, що на цей час є всі можливі підстави для подачі такого клопотання щодо здійснення спеціального судового провадження у зв'язку з тим, що обвинувачений Янукович зараз переховується від органів досудового розслідування та суду, перебуває за межами території України з метою ухилення від кримінальної відповідальності і перебуває в розшуку. Також він не прибував до слідчого і не прибув до суду.

Як повідомляв УНН, суд переніс підготовче засідання у справі В.Януковича на 18 травня.

Нагадаємо, 28 листопада 2016 року Генеральний прокурор Юрій Луценко у Святошинському районному суді Києва оголосив повідомлення про підозру у відеорежимі екс-президенту України Віктору Януковичу у державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою вчинення зміни меж території держкордону України та ведення агресивної війни. Тобто злочинів, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 ККУ.

20 січня 2017 року Печерський районний суд Києва надав дозвіл військовій прокуратурі на здійснення спеціального (заочного) досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою екс-президента України Віктора Януковича у державній зраді.

14 березня Генпрокуратура передала справу про держзраду В.Януковича до Печерського районного суду. Згодом кримінальне провадження про держзраду В.Януковича передали до Апеляційного суду Києва для визначення підсудності.

Апеляційний суд Києва 28 березня визначив, що кримінальне провадження за обвинуваченням екс-президента України Віктора Януковича розглядатиме Оболонський районний суд Києва.

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