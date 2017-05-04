Гособвинение будет настаивать на заочном судебном производстве по делу В.Януковича - Р.Кравченко (дополнено)
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. Государственное обвинение будет настаивать на специальном (заочном) судебном производстве по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича. Об этом сказал на брифинге военный прокурор Руслан Кравченко, который является руководителем группы прокуроров в уголовном производстве по обвинению в государственной измене бывшего президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент УНН.
“Сторона обвинения будет добиваться назначения специального судебного производства”, — заявил прокурор.
Р.Кравченко отметил, что в настоящее время есть все возможные основания для подачи такого ходатайства об осуществлении специального судебного производства в связи с тем, что обвиняемый Янукович сейчас скрывается от органов предварительного расследования и суда, находится за пределами територии Украины с целью уклонения от уголовной ответственности и находится в розыске. Также он не прибывал к следователю и не прибыл в суд.
Как сообщал УНН, суд перенес подготовительное заседание по делу В.Януковича на 18 мая.
Напомним, 28 ноября 2016 Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст. 110, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 437 УК.
20 января 2017 года Печерский районный суд Киева разрешил военной прокуратуре осуществление специального (заочного) досудебного расследования в уголовном производстве по подозрению экс-президента Украины Виктора Януковича в государственной измене.
14 марта Генпрокуратура передала дело о госизмене В.Януковича в Печерский районный суд. Впоследствии уголовное производство о госизмене Януковича передали в Апелляционный суд Киева для определения подсудности.
Апелляционный суд Киева 28 марта определил, что уголовное производство по обвинению экс-президента Украины Виктора Януковича рассматривать Оболонский районный суд Киева.