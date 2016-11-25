Держлікслужба у 2016 році не перевіряла, чи дотримуються у “Біокон” ліцензійних вимог
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Державна лікарська служба України протягом 2016 року не проводила перевірок з питань дотримання підприємством “Біокон” ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та імпорту лікарських засобів. Про це йдеться на офіційному сайті служби, передає УНН.
“Контроль за додержанням підприємством „Біокон“ ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової, роздрібної торгівлі лікарськими засобами та імпорту лікарських засобів шляхом проведення планових і позапланових перевірок у 2016 році Держлікслужбою не здійснювався”, — сказано у повідомленні.
Нагадаємо, за словами М.Іонова, загалом, на предмет додержання ліцензійних вимог, компанії, які займаються зберіганням та перевезенням ліків переважно міжнародних виробників, має перевіряти Держлікслужба.
З тими логістично-фармацевтичними комплексами, які не дотримуються ліцензійних вимог, не буде працювати іноземний постачальник лікарських засобів.
Більше того, якщо такі порушення виявляються, то це шкодить іміджу України на міжнародній арені.
Також нагадаємо, національне агентство з питань запобігання корупції перевірить декларацію нардепа Віталія Хомутинніка, зокрема, і на предмет отримання ним від президента компанії “Біокон” фінансової допомоги.