Гослекслужба в 2016 году не проверяла, придерживаются ли в "Биоконе" лицензионных требований

"Контроль за соблюдением предприятием "Биокон" лицензионных условий осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой, розничной торговли лекарственными средствами и импорта лекарственных средств путем проведения плановых и внеплановых проверок в 2016 году Гослекслужбой не осуществлялся", - сказано в сообщении.

Напомним, по словам М.Ионова, в общем, на предмет соблюдения лицензионных требований компании, которые занимаются хранением и перевозкой лекарств преимущественно международных производителей, должна проверять Гослекслужба.

С теми логистически-фармацевтическими комплексами, которые не соблюдают лицензионных требований, не будет работать иностранный поставщик лекарственных средств.

Более того, если такие нарушения выявляются, то это вредит имиджу Украины на международной арене.

Также напомним, национальное агентство по предупреждению коррупции проверит декларацию нардепа Виталия Хомутынника, в том числе и на предмет получения им от президента компании "Биокон" финансовой помощи.