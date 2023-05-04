Держконцерн "Укроборонпром" йде у минуле: деталі постанови Кабміну

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. Державний концерн "Укроборонпром" перетвориться на акціонерне товариство, яке буде повністю належати державі, пише УНН з посиланням на "Українську оборонну промисловість" та постанову Кабміну.

Деталі

Зокрема, у четвер оприлюднено постанову Кабміну "Про утворення акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість", що є одним з ключових кроків до реформування державного сектору оборонно-промислового комплексу України.

Наголошується, що "Укроборонпром" буде перетворено з державного концерну на акціонерне товариство, яке повністю належатиме державі та будуватиме діяльність згідно з сучасними стандартами корпоративного управління.

На місці концерну постане сучасна високотехнологічна оборонна компанія, що буде централізовано керувати провідними підприємствами галузі за напрямками бронетехніки, авіабудування та авіа ремонту, морських та радарних систем, високоточного озброєння та боєприпасів.

Наголошується, що ця реформа відкриває шлях до трансферу новітніх технологій, створення спільних підприємств з іноземними партнерами, залучення інвестицій, а також поглибленого державно-приватного партнерства. Це має підвищити загальну ефективність державного сектору ОПК України, який має особливе значення під час війни проти Росії.

Виконуючим обов'язки гендиректора АТ "Українська оборонна промисловість" до обрання Наглядової ради визначено Юрія Гусєва.

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