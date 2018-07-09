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Держкомтелерадіо заборонив ще два пропагандистських трилери із РФ

Держкомтелерадіо заборонив ще два пропагандистських трилери із РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 липня. УНН. Держкомтелерадіо не дав дозволу на ввезення в Україну ще двох книг, які прославляють органи влади сусідньої держави-агресора. Про це повідомила прес-служба комітету, передає УНН.

“У книзі Т. Степанової „Душа потемки“ та М.Леонова та О. Макеєва „Лучший среди мертвых“ експерти виявили ознаки пропаганди органів влади держави-агресора та прославляння діяльності російських правоохоронних органів”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, імпортер планував завезти для розповсюдження в Україні по 5 тисяч екземплярів кожного видання.

Станом на 9 липня 2018 року, починаючи з 22 травня 2017 року, Держкомтелерадіо надав 58 відмов у видачі дозволів на ввезення 210,5 тисяч примірників видань антиукраїнського змісту, а також прийняв рішення про анулювання 1 виданого раніше дозволу.

Ще 623 відмови надано внаслідок подання суб’єктами господарювання не в повному обсязі пакетів документів, необхідних для одержання дозволу, або виявлення у поданих документах недостовірних відомостей.

Раніше Держкомтелерадіо заборонив до ввезення в Україну 8 видань з Росії.

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