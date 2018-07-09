Госкомтелерадио запретил еще два пропагандистских триллера из РФ

“В книге Т. Степановой ” Душа потёмки“ и М.Леонова и А. Макеева ”Лучший среди мертвых“ эксперты обнаружили признаки пропаганды властей государства-агрессора и прославление деятельности российских правоохранительных органов”, — говорится в сообщении.

Как отмечается, импортер планировал завезти для распространения в Украине по 5 тысяч экземпляров каждого издания.

По состоянию на 9 июля 2018 года, начиная с 22 мая 2017 года, Госкомтелерадио предоставил 58 отказов в выдаче разрешений на ввоз 210,5 тысяч экземпляров изданий антиукраинского содержания, а также принял решение об аннулировании 1 выданного ранее разрешения.

Еще 623 отказа были предоставлены вследствие подачи субъектами хозяйствования в неполном объеме пакетов документов, необходимых для получения разрешения, или выявление в представленных документах недостоверных сведений.

Ранее Госкомтелерадио запретил к ввозу в Украину 8 изданий из России.