Держкомтелерадіо повідомило, скільки спрямують на висвітлення Олімпіад
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Бюджетний комітет Верховної Ради погодив урядове розпорядження про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Держкомтелерадіо, на загальну суму 128 млн 400 тис. грн. НСТУ планує 55 млн грн з перерозподілених коштів направити на забезпечення висвітлення Зимових та Літніх Олімпійських і Параолімпійських ігор, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Йдеться про зекономлені, а тому невикористані НСТУ гроші під час проведення пісенного конкурсу Євробачення. Згідно з рішенням, кошти у повному обсязі скеровані на фінансову підтримку НСТУ. Таким чином за цією статтею загальна сума фінансування в цьому році становить 1 млрд 99 млн грн. Згідно відповідної статті закону повинно бути 1 млрд 294 млн грн. Отже недофінансування в 2017 році становило 15%. Водночас у порівнянні з фінансуванням минулого року НТКУ, що складало 652 млн грн, збільшено на 447 млн грн, а це майже 70%", прокоментував це рішення голова Держкомтелерадіо Олег Наливайко.
Також голова відомства зазначив, що найближчим часом за НСТУ буде закріплено майно, закуплене державним коштом для проведення Євробачення на загальну суму 35 млн 500 тис. грн.
"Крім того, на рахунках НСТУ знаходиться 73 млн грн комерційних доходів від проведення Євробачення. З урахуванням цих активів фінансування в 2017 році складе понад 90% від визначеного. Якщо порівняти з минулим роком, воно збільшено майже вдвічі - на 555 млн грн", - додав О.Наливайко.
"Кошти, що будуть перерозподілені, НСТУ планує використати таким чином: 55 млн направити на забезпечення висвітлення Зимових та Літніх Олімпійських і Параолімпійських ігор, що дозволить з часом отримати надходження від реклами і за традицією значно поліпшити рейтингові показники. 24 млн - на технічне переоснащення для забезпечення трансляції з подальшим використанням для потреб компанії. Решту 49 млн планується використати на фінансування інших потреб суспільного мовника", - йдеться у повідомленні.
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