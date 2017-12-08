Госкомтелерадио сообщило, сколько направят на освещение Олимпиад

"Речь идет о сэкономленных, а потому неиспользованных НСТУ деньгах во время проведения песенного конкурса Евровидение. Согласно решению, средства в полном объеме направлены на финансовую поддержку НСТУ. Таким образом по этой статье общая сумма финансирования в этом году составляет 1 млрд 99 млн грн. Согласно соответствующей статье закона должно быть 1 млрд 294 млн грн. Следовательно недофинансирование в 2017 году составило 15%. В то же время по сравнению с финансированием прошлого года НТКУ, что составляло 652 млн грн, увеличен на 447 млн ​​грн, а это почти 70%", прокомментировал это решение глава Госкомтелерадио Олег Наливайко.

Также глава ведомства отметил, что в ближайшее время по НСТУ будет закреплено имущество, закупленное за государственные средства для проведения Евровидения на общую сумму 35 млн 500 тыс. грн.

"Кроме того, на счетах НСТУ находится 73 млн грн коммерческих доходов от проведения Евровидения. С учетом этих активов финансирование в 2017 году составит более 90% от определенного. Если сравнить с прошлым годом, оно увеличено почти вдвое - на 555 млн грн", - добавил О.Наливайко.

"Средства, которые будут перераспределены, НСТУ планирует использовать следующим образом: 55 млн направить на обеспечение освещения Зимних и Летних Олимпийских и Параолимпийских игр, что позволит со временем получить поступления от рекламы и по традиции значительно улучшить рейтинговые показатели. 24 млн - на техническое переоснащение для обеспечение трансляции с последующим использованием для нужд компании. Остальные 49 млн планируется использовать на финансирование других потребностей общественного вещателя", - говорится в сообщении.

Напомним, Брюссель лишили права проведения ЧЕ-2020.