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Держкомтелерадіо підготував проект з використання державних коштів на Євробачення-2017

Держкомтелерадіо підготував проект з використання державних коштів на Євробачення-2017

Київ • УНН

 • 7218 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Державний комітет телебачення і радіомовлення України підготував проект Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення підготовки та проведення пісенного конкурсу “Євробачення-2017”, та проект постанови Кабінету Міністрів, якою цей Порядок буде затверджено, передає УНН з посиланням на прес-службу Держкомтелерадіо.

Передбачається, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми буде Держкомтелерадіо, а одержувачем — публічне акціонерне товариство “Національна суспільна телерадіокомпанія України”.

У проекті Порядку зазначено, що кошти будуть спрямовані на підготовку, створення та обслуговування інфраструктури місця для проведення конкурсу, здійснення організаційно-технічних заходів щодо забезпечення трансляції та проведення конкурсу, оренду та забезпечення функціонування арени для проведення фінальної частини конкурсу, організаційно-технічне забезпечення шоу-програми конкурсу, придбання обладнання, організаційно-супровідні та інші заходи, пов’язані із забезпеченням проведення та обслуговування конкурсу, у тому числі на оплату праці.

Порядком не буде дозволено використовувати бюджетні кошти на придбання товарів, робіт і послуг, не пов’язаних із підготовкою та проведенням пісенного конкурсу “Євробачення — 2017”.

Як повідомляв УНН, НТКУ орендувала приміщення під Євробачення-2017 за більше 35 млн грн.

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