Госкомтелерадио подготовило проект по использованию государственных средств на Евровидение-2017

Предполагается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы будет Госкомтелерадио, а получателем - публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В проекте Порядка указано, что средства будут направлены на подготовку, создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществления организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведения конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда.

Порядком не будет разрешено использовать бюджетные средства на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса "Евровидение - 2017".

Как сообщал УНН, НТКУ арендовала помещение под Евровидения-2017 за более чем 35 млн грн.