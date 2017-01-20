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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Госкомтелерадио подготовило проект по использованию государственных средств на Евровидение-2017

Киев • УНН

 • 7218 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Государственный комитет телевидения и радиовещания Украины подготовил проект Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для обеспечения подготовки и проведения песенного конкурса "Евровидение-2017", и проект постановления Кабинета Министров, на котором этот Порядок будет утвержден, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госкомтелерадио.

Предполагается, что главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем бюджетной программы будет Госкомтелерадио, а получателем - публичное акционерное общество "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".

В проекте Порядка указано, что средства будут направлены на подготовку, создание и обслуживание инфраструктуры места для проведения конкурса, осуществления организационно-технических мероприятий по обеспечению трансляции и проведения конкурса, аренду и обеспечение функционирования арены для проведения финальной части конкурса, организационно-техническое обеспечение шоу программы конкурса, приобретение оборудования, организационно-сопроводительные и другие мероприятия, связанные с обеспечением проведения и обслуживания конкурса, в том числе на оплату труда.

Порядком не будет разрешено использовать бюджетные средства на приобретение товаров, работ и услуг, не связанных с подготовкой и проведением песенного конкурса "Евровидение - 2017".

Как сообщал УНН, НТКУ арендовала помещение под Евровидения-2017 за более чем 35 млн грн.

Украинские Национальные Новости

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