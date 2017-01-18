Держкіно уклало перший контракт на створення повнометражки у 2017 році
Київ • УНН
КИЇВ. 18 січня. УНН. Державне агентство України з питань кіно уклало контракт на створення повнометражного ігрового фільму Мантаса Кведаравічюса "Стасіс". Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Державного агентства України з питань кіно Пилип Іллєнко, передає УНН.
“Першим укладеним договором в цьому році став контракт на створення повнометражного ігрового фільму Мантаса Кведаравічюса „Стасіс“”, — повідомив П.Іллєнко.
У прес-службі Держкіно повідомляється, що агентство надасть стрічці державну фінансову підтримку розміром 11 млн 599,5 тис. грн. Загальна вартість виробництва фільму — 31 млн 350 тис. грн.
Зазначається, що повнометражний художній фільм “Стасіс” став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно.
Стрічка наслідує античні трагедії і відбувається на околицях колишніх імперій.
За словами творців стрічки, в її основі лежить етнографічне дослідження в Афінах, Одесі та Стамбулі, що здійснювалося впродовж трьох років. Переважна більшість локацій зосереджена у сквотах, секретних кафе та занедбаних заводах. Певні громадські заходи на кшталт бунтів, протестів, релігійних святкувань були також досліджені та відзняті. Реальні персонажі з тих локацій та їхні історії — основа цього фільму.
Повідомляється, що виробництво фільму завершиться у 2018-му році.
Як повідомляв УНН, на українське кіновиробництво у 2017 році буде виділено рекордну суму — 500 млн гривень.