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Госкино заключило первый контракт на создание полнометражки в 2017 году

Госкино заключило первый контракт на создание полнометражки в 2017 году

Киев • УНН

 • 9663 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт на создание полнометражного игрового фильма Мантаса Кведаравичуса "Стасис". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко, передает УНН.

"Первым заключенным договором в этом году стал контракт на создание полнометражного игрового фильма Мантаса Кведаравичуса "Стасис", - сообщил Ф.Илленко.

В пресс-службе Госкино сообщается, что агентство предоставит ленте государственную финансовую поддержку в размере 11 млн 599,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 31 млн 350 тыс. грн.

Отмечается, что полнометражный художественный фильм "Стасис" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино.

Лента наследует античные трагедии и происходит в окрестностях бывших империй.

По словам создателей ленты, в ее основе лежит этнографическое исследование в Афинах, Одессе и Стамбуле, которое осуществлялось в течение трех лет. Подавляющее большинство локаций сосредоточены в сквотах, секретных кафе и заброшенных заводах. Определенные общественные мероприятия вроде бунтов, протестов, религиозных празднеств были также исследованы и отсняты. Реальные персонажи из тех локаций и их истории - основа этого фильма.

Сообщается, что производство фильма завершится в 2018-м году.

Как сообщал УНН, на украинское кинопроизводство в 2017 году будет выделена рекордная сумма - 500 млн гривен.

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