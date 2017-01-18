Госкино заключило первый контракт на создание полнометражки в 2017 году
Киев • УНН
КИЕВ. 18 января. УНН. Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило контракт на создание полнометражного игрового фильма Мантаса Кведаравичуса "Стасис". Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Государственного агентства Украины по вопросам кино Филипп Илленко, передает УНН.
"Первым заключенным договором в этом году стал контракт на создание полнометражного игрового фильма Мантаса Кведаравичуса "Стасис", - сообщил Ф.Илленко.
В пресс-службе Госкино сообщается, что агентство предоставит ленте государственную финансовую поддержку в размере 11 млн 599,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 31 млн 350 тыс. грн.
Отмечается, что полнометражный художественный фильм "Стасис" стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино.
Лента наследует античные трагедии и происходит в окрестностях бывших империй.
По словам создателей ленты, в ее основе лежит этнографическое исследование в Афинах, Одессе и Стамбуле, которое осуществлялось в течение трех лет. Подавляющее большинство локаций сосредоточены в сквотах, секретных кафе и заброшенных заводах. Определенные общественные мероприятия вроде бунтов, протестов, религиозных празднеств были также исследованы и отсняты. Реальные персонажи из тех локаций и их истории - основа этого фильма.
Сообщается, что производство фильма завершится в 2018-м году.
Как сообщал УНН, на украинское кинопроизводство в 2017 году будет выделена рекордная сумма - 500 млн гривен.