Держкіно сьогодні планує заборонити прокат серіалу "Свати"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Сьогодні в Україні буде анульоване прокатне посвідчення серіалу "Свати", що автоматично передбачає, що серіал не показуватимуть на українському телебаченні та в кінотеатрах. Про це у коментарі УНН повідомив заступник голови Держкіно Сергій Неретін.
“Сьогодні буде скасоване”, — сказав С.Неретін, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде анульоване прокатне посвідчення серіалу “Свати”.
За його словами, відкликання такої ліцензії не має терміну, хіба що актора, який грає головну роль в серіалі, Федора Добронравова, викреслять з переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці і яким заборонений в’їзд.
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“Всі серіали чи фільми, де грає Добронравов — автоматично скасовуються”, — додав заступник голови Держкіно.
Нагадаємо, 28 листопада актора Ф.Добронравова внесли в чорний список Мінкульту. Наразі в цьому переліку заборонених в Україні артистів значаться 114 осіб.