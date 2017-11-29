Держкіно сьогодні планує заборонити прокат серіалу "Свати"

“Сьогодні буде скасоване”, — сказав С.Неретін, відповідаючи на запитання журналіста, чи буде анульоване прокатне посвідчення серіалу “Свати”.

За його словами, відкликання такої ліцензії не має терміну, хіба що актора, який грає головну роль в серіалі, Федора Добронравова, викреслять з переліку іноземних артистів, які загрожують безпеці і яким заборонений в’їзд.

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“Всі серіали чи фільми, де грає Добронравов — автоматично скасовуються”, — додав заступник голови Держкіно.

Нагадаємо, 28 листопада актора Ф.Добронравова внесли в чорний список Мінкульту. Наразі в цьому переліку заборонених в Україні артистів значаться 114 осіб.