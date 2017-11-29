Госкино сегодня планирует запретить прокат сериала "Сваты"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Сегодня в Украине будет аннулировано прокатное удостоверение сериала "Сваты", что автоматически предполагает, что сериал не будут показывать на украинском телевидении и в кинотеатрах. Об этом в комментарии УНН сообщил заместитель председателя Госкино Сергей Неретин.
"Сегодня будет отменено", - сказал С.Неретин, отвечая на вопрос журналиста, будет ли аннулировано прокатное удостоверение сериала "Сваты".
По его словам, отзыв такой лицензии не имеет срока, разве что актера, который играет главную роль в сериале, Федора Добронравова, вычеркнут из перечня иностранных артистов, которые угрожают безопасности и которым запрещен въезд.
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"Все сериалы или фильмы, где играет Добронравов - автоматически отменяются", - добавил заместитель председателя Госкино.
Напомним, 28 ноября актера Ф.Добронравова внесли в черный список Минкульта. Сейчас в этом перечне запрещенных в Украине артистов числятся 114 человек.