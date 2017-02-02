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Держказначейство відновило роботу в Авдіївці

Держказначейство відновило роботу в Авдіївці

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Державна казначейська служба відновила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в місті Авдіївка Донецької області, яка потерпає від ворожих обстрілів, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.

“Державна казначейська служба України повідомляє, що управління Казначейства у м.Авдіївка Донецької області працює в штатному режимі — здійснюється обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, проводяться платежі за всіма наявними платіжними дорученнями,” — йдеться в повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Залишки на рахунку Держказначейства у січні зросли на 20,6 млрд грн

Як повідомляв УНН, Держказначейство призупиняло роботу в Авдіївці через обстріли.

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