Держказначейство відновило роботу в Авдіївці
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Державна казначейська служба відновила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в місті Авдіївка Донецької області, яка потерпає від ворожих обстрілів, передає УНН з посиланням на прес-службу уряду.
“Державна казначейська служба України повідомляє, що управління Казначейства у м.Авдіївка Донецької області працює в штатному режимі — здійснюється обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, проводяться платежі за всіма наявними платіжними дорученнями,” — йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНН, Держказначейство призупиняло роботу в Авдіївці через обстріли.