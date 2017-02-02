Госказначейство возобновило работу в Авдеевке
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Государственная казначейская служба возобновила обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств в городе Авдеевка Донецкой области, которая страдает от вражеских обстрелов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.
"Государственная казначейская служба Украины сообщает, что управление Казначейства в Авдеевке Донецкой области работает в штатном режиме - осуществляется обслуживание распорядителей и получателей бюджетных средств, проводятся платежи по всем имеющимся платежным поручениям", - говорится в сообщении.
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Как сообщал УНН, Госказначейство приостанавливало работу в Авдеевке из-за обстрелов.