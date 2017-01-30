Держказначейство призупинило роботу в Авдіївці через обстріли
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Державна казначейська служба у понеділок тимчасово призупинила обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в місті Авдіївка Донецької області, яка потерпає від ворожих обстрілів, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"Державна казначейська служба України повідомляє про тимчасове призупинення 30 січня 2017 року обслуговування розпорядників та одержувачів бюджетних коштів в управлінні казначейства у м. Авдіївка Донецької області через відсутність електропостачання та зв’язку, що спричинені загостренням ситуації – інтенсивними обстрілами у районі міста Авдіївка", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, обстріли в Авдіївці продовжилися 30 січня зранку, двоє українських бійців загинули, п’ятеро поранено.
За минулу добу, з 29 на 30 січня, у зоні АТО 5 українських військовослужбовців загинули, 14 зазнали поранень, майже всі санітарні втрати ЗСУ понесли в боях за авдіївську промзону.